Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине — им стал генерал армии Сергей Суровикин.

Об этом сообщают подконтрольные Кремлю «РИА Новости».

Известно, что в конце июня этого года Сергей Суровикин начал командовать южной группировкой российских войск в Украине. Она вела боевые действия в Золотом и Горном Луганской области.

Как пишет «РБК-Украина», с марта по декабрь 2017 года Сергей Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем Путин назначил его главой ВКС. С января по апрель 2019 года генерал снова руководил войсками РФ в Сирии. В совокупности Суровикин командовал русской группировкой войск в Сирии более года.

Интересно, что во время учебы в Военной академии имени М. В. Фрунзе в сентябре 1995 г. был признан военным судом Московского гарнизона виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к году лишения свободы условно, вскоре судимость была снята.

Отметим, что в марте 2022 года Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Сергею Суровикину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Напомним, заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в неудачах, которые терпит российская армия, в частности на Херсонском направлении фронта войны в Украине.