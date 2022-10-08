Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия может использовать уклонистов, которые сейчас убегают от мобилизации, как «следующее оружие» в своей гибридной войне против Европы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она сказала в пятницу перед неформальным саммитом лидеров ЕС.

— Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас убегает из России. Но мы должны понимать, что мы находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция – следующее оружие, – сказала Кая Каллас.

Эстонский премьер напомнила, что за время советской оккупации доля россиян в населении страны выросла с 3,2% до более 30%, а во время миграции россияне «склонны прибывать в страны, где уже есть российское меньшинство».

— Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и Россия продолжает говорить: мы должны «уволить» их. Это все — часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся, — подчеркнула она.

С тех пор, как Россия объявила частичную мобилизацию в войне против Украины, все больше мужчин уезжают из страны. В Европейском Союзе развернулась дискуссия о том, следует ли принимать российских уклонистов. Позиции отдельных стран ЕС по этому вопросу значительно отличаются: в то время как немецкое правительство предложило уклоняющимся убежищем, страны Балтии, например, отказывают им в приеме.

Ранее российская ФСБ сообщила, что после объявления «долевой» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.