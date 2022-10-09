Правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, Германия хочет «быстрее» доставить для украинских военных снаряжение для зимнего периода.

Украинским защитникам планируют передать 100 тысяч комплектов термобелья, 100 палаток для обогреваемых экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные пакеты.

Такое решение власти Германии приняли после того, как министр обороны Украины Алексей Резников обратился в страны НАТО со срочной просьбой о передаче нашим военным зимнего снаряжения.

Еще несколько стран Альянса, кроме Германии, уже приняли аналогичное решение о новых пакетах помощи для Украины.

Европейский союз планирует расширение военной помощи для Украины.