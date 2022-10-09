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Петр Порошенко в эфире британского телеканала LBC заявил, что прежде чем давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску следует побывать в Украине и пообщаться с людьми, пережившими ужасы российской оккупации и постоянными обстрелами.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
— Для того чтобы давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску стоит приехать в Запорожье, где враг сегодня нанес циничный удар по мирному кварталу. Погибли по меньшей мере 13 человек, 87 ранены. Террористам нет оправдания. Они будут отвечать за все, – заметил Петр Порошенко.
На вопрос ведущего LBC, возможен ли компромисс с Путиным, который предлагает Илон Маск из-за угрозы ядерной войны, Петр Порошенко ответил: «Пожалуйста – работайте над Tesla. Не давайте советов украинцам, как мы можем сберечь свои жизни. Или – приезжайте в Киев, езжайте со мной в Харьковскую область. Познакомьтесь с людьми, которые были под оккупацией, увидите их слезы и то, как они радуются, что украинцы вернулись, и поговорите о «компромиссе» с ними».
— Я думаю, вы усвоите один из важнейших уроков в своей жизни. Но сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink. Кстати, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить господина Маску за Starlink, потому что его Starlink может помочь нам, помочь ВСУ. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink и Tesla, и не говорите ни слова об Украине, пока не посетите ее, – считает Петр Порошенко.
Напомним, американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, которые Украина капитулирует по крымскому вопросу.
Петр Порошенко в эфире британского телеканала LBC заявил, что прежде чем давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску следует побывать в Украине и пообщаться с людьми, пережившими ужасы российской оккупации и постоянными обстрелами.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
— Для того чтобы давать украинцам советы по войне и миру, Илону Маску стоит приехать в Запорожье, где враг сегодня нанес циничный удар по мирному кварталу. Погибли по меньшей мере 13 человек, 87 ранены. Террористам нет оправдания. Они будут отвечать за все, – заметил Петр Порошенко.
На вопрос ведущего LBC, возможен ли компромисс с Путиным, который предлагает Илон Маск из-за угрозы ядерной войны, Петр Порошенко ответил: «Пожалуйста – работайте над Tesla. Не давайте советов украинцам, как мы можем сберечь свои жизни. Или – приезжайте в Киев, езжайте со мной в Харьковскую область. Познакомьтесь с людьми, которые были под оккупацией, увидите их слезы и то, как они радуются, что украинцы вернулись, и поговорите о «компромиссе» с ними».
— Я думаю, вы усвоите один из важнейших уроков в своей жизни. Но сейчас, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink. Кстати, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить господина Маску за Starlink, потому что его Starlink может помочь нам, помочь ВСУ. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на Starlink и Tesla, и не говорите ни слова об Украине, пока не посетите ее, – считает Петр Порошенко.
Напомним, американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, которые Украина капитулирует по крымскому вопросу.