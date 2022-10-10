Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Об этом пишет « Украинская правда « со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA и Reuters.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром в воскресенье, заявили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым запуском с 25 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и «это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны».

Разнообразные испытания имитировали таргетинг на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны, добавило KCNA.

«Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места», - пишет KCNA. «Несмотря на то, что враг продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости», - цитирует агентство слова Ким Чен Ина.

Ранее сообщалось, что Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией.