Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.
Об этом пишет « Украинская правда « со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA и Reuters.
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром в воскресенье, заявили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым запуском с 25 сентября.
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и «это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны».
Разнообразные испытания имитировали таргетинг на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны, добавило KCNA.
«Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места», - пишет KCNA.
«Несмотря на то, что враг продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости», - цитирует агентство слова Ким Чен Ина.
Ранее сообщалось, что Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией.
Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.
Об этом пишет « Украинская правда « со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA и Reuters.
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром в воскресенье, заявили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым запуском с 25 сентября.
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и «это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны».
Разнообразные испытания имитировали таргетинг на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны, добавило KCNA.
«Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места», - пишет KCNA.
«Несмотря на то, что враг продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости», - цитирует агентство слова Ким Чен Ина.
Ранее сообщалось, что Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией.