Минобразования рекомендует областным администрациям перевести все учебные заведения на дистанционное обучение до пятницы, 14 октября.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлетт.

— Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022), - написал он.

Такую рекомендацию предоставили, поскольку утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей Украине.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.