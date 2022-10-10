«Укрзалізниця» из-за повышенного спроса назначила дополнительный поезд №272 Запорожье – Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов в поезд №750 Запорожье – Киев – Ивано-Франковск.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Пригородные поезда на Львовщине, Конотопском регионе и Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.

Пригородные рейсы, следующие через Лозовую (Харьковщина), ограничены в Самойловку.

В результате массированного ракетного обстрела страны не зафиксированы жертвы среди железнодорожников и пассажиров, сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Напомним, ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью.