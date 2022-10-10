В результате вражеских обстрелов в понедельник Харьков остался без света и воды.

Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ .

— Сейчас Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет поставки воды соответственно, – сказал Игорь Терехов.

Он сообщил, что метро приостановило перевозку пассажиров, людей эвакуировали. Подземка работает в режиме укрытия. Игорь Терехов подчеркнул, что паники в городе нет.

— Ситуация, как и во всей Украине, напряженная, но, несмотря ни на что, паники среди людей нет... Настроение - боевое. Город Харьков был, есть и будет Украиной, – сказал он.

Он заверил, что после отбоя воздушной тревоги ремонтные бригады начнут ликвидировать последствия обстрелов, чтобы возобновить поставки воды и электроэнергии.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.