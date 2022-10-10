Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы.

Об этом сообщает ОК «Север».

Ситуация на Черниговщине по состоянию на сегодняшний день полностью контролируема. Силы обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к развитию событий.

В приграничных регионах ситуация также под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела.

— Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы, — отметило командование.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.