Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возобновлению связи и энергоснабжению.

— Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения, — отметил он.

Владимир Зеленский попросил украинцев уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 22 часов.

— Это облегчит нагрузку на нашу энергосистему и снизит потребность в аварийных отключениях. Держимся. Работаем. Соединяемся. Только так мы преодолеем все испытания, – добавил глава государства.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в подавляющем большинстве пострадавших регионов свет появится до конца дня.

В настоящее время электроснабжение отсутствует в четырех областях: Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить использование электроэнергии сегодня вечером с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также обратился к жителям области, призвав их ограничить использование электричества вечером.