В Киеве и Киевской области потребители сократили расход электроэнергии на 26,5 процента в вечерние часы по сравнению с обычным осенним днем, заявила национальная компания «Укрэнерго» вечером 10 октября.

«Общая мощность электроприборов, которые потребители добровольно (сверх величины принудительного ограничения) не включали в этот период, равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин. Это помогло не перегружать работающие электросети и позволило диспетчерскому центру «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему в критический момент суток», – сообщила прессслужба компании.

Как объяснили в «Укрэнерго», это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных российскими ракетными ударами.

Следовательно, мощные приборы вроде утюгов, бойлеров, обогревателей, кондиционеров просят использовать в другие часы, например, ночью.

«Чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме НЭК «Укрэнерго» сейчас ввело графики ограничений потребителей в Киеве, Чернигове, Житомире, Черкассах и областях. Это управляемые ограничения, которые продлятся в течение нескольких дней», – добавляют в компании.

Накануне власти Киева попросили горожан и бизнес ограничивать потребление электроэнергии с 17 до 22 часов, начиная с 10 октября.

Вечером 10 октября ГСЧС сообщила, что в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее сообщил, что инфраструктура и гражданское население более 20 населенных пунктов Украины пострадали в результате массированных обстрелов со стороны России 10 октября. Подтвердилась гибель 14 человек, еще 97 ранены. Спасатели потушили около 30 пожаров.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у российских войск есть две мишени – энергообъекты по всей стране и люди.

В Министерстве энергетики сообщили, что Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Российский президент Владимир Путин подтвердил нанесение Россией массированных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетики. При этом он угрожает новыми атаками «в случае продолжения попыток проведения на российской территории терактов».