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Сегодня утром, 12 октября, Воздушная сила всего за 18 минут сбили по меньшей мере четыре ударных вертолета оккупантов на Юге.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Российские вертолеты осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от россиян территории, остальные – по линии фронта.

Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому велика вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

Напомним, в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об увольнении Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.