Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич с позывным Тавром заявил, что всегда знал, что военный путь деоккупации Крыма возможен.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

— Что касается деоккупации Крыма. Я считаю, что она возможна была, есть и будет военным путём. Это должна быть очень масштабная военная операция, которая должна быть спланирована Генеральным штабом, возможно, совместно с другими странами, — сказал Богдан Кротевич.

Он отметил, что занимается именно планированием военных операций и имеет «план, как деоккупировать Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, но это немного не мой уровень».

– Главное – это желание высшего руководства нашей страны. А сейчас мы видим, что это есть. Его не было пять, шесть лет назад, а сейчас оно есть. И это очень хорошо. Я от этого радуюсь, — подытожил азовец.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников , из них 108 – бойцы Азова.