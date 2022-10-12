Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
— Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута – это первостепенное условие, — сказал Владимир Путин.
При этом, по словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке Северного потока-2.
— Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке «Северного потока-2» — а одна ветвь, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может быть повреждена... Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто кран откроют и все, – добавил российский президент.
Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась 2 октября, давление стабилизировалось.
Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
— Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута – это первостепенное условие, — сказал Владимир Путин.
При этом, по словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке Северного потока-2.
— Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке «Северного потока-2» — а одна ветвь, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может быть повреждена... Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто кран откроют и все, – добавил российский президент.
Напомним, утечка газа из газопровода «Северный поток — 2» прекратилась 2 октября, давление стабилизировалось.