Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом, по словам Путина, Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке Северного потока-2.

— Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке «Северного потока-2» — а одна ветвь, несмотря ни на что, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может быть повреждена... Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто кран откроют и все, – добавил российский президент.