В среду, 12 октября, Папа Римский Франциск осудил ракетные удары страны-агрессора РФ по городам Украины, назвав их «безжалостными бомбардировками».

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эти атаки вызвали «ураган насилия» против жителей.

Выступая перед тысячами людей на своей еженедельной совместной аудиенции на площади Святого Петра, он также призвал остановиться «тех, в чьих руках судьба войны».

Понтифик заявил, что его сердце «всегда с украинским народом, особенно с жителями мест, пострадавших от беспощадных бомбардировок».

— Пусть (Божий) дух превратит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы ураган насилия остановился и можно было восстановить мирное сосуществование в справедливости, — сказал Папа Франциск.

Напомним, ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.