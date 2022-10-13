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Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.
Такое решение приняло правительство на заседании в среду, передает Укринформ со ссылкой на болгарские СМИ.
В пресс-службе болгарского правительства пояснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан, которое вступает в силу 12 сентября и было непосредственно имплементировано Болгарией.
Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом по поводу непризнания загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Болгария с 20 октября вводит визовый режим для граждан России со служебным паспортом.
Такое решение приняло правительство на заседании в среду, передает Укринформ со ссылкой на болгарские СМИ.
В пресс-службе болгарского правительства пояснили, что 9 сентября в Официальном журнале Европейского Союза было опубликовано решение о полной приостановке действия Соглашения между Европейским Сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз для граждан, которое вступает в силу 12 сентября и было непосредственно имплементировано Болгарией.
Также отмечается, что визовый режим для российских владельцев дипломатических паспортов Болгария ввела 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом по поводу непризнания загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии.