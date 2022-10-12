Генеральная ассамблея ООН 12 октября поддержала резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

Резолюция называется «Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН».

Резолюция рассматривалась на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 10 октября. Соавторами документа стали около 15 стран.

Резолюция отклоняет какие-либо изменения в статусе украинских областей, призывает государства, международные организации и спецучреждения ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины и требует от РФ немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

11 чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 10 октября начала рассмотрение проекта резолюции о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

Поддержка новой резолюции ООН о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины — это возможность для каждого государства быть на «правильной стороне истории и внести свой вклад в победу над Россией». Об этом ранее заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

— Эта резолюция не только о поддержке территориальной целостности нашего государства, но и о способности международного сообщества отстоять основополагающие принципы Устава ООН… Поддержка новой резолюции – это быть на правильной стороне истории и возможностью для каждого государства внести свой вклад в победу, — акцентировала Джапарова.

Практика фиктивных референдумов и попытки незаконной аннексии не нова для России — она уже применялась в украинском Крыму в 2014 году. Джапарова напомнила, что с тех пор и до начала полномасштабного вторжения по инициативе Украины было принято 11 резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности нашего государства, защите прав человека в оккупированном Крыму и проблеме милитаризации Россией украинского полуострова.

После 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН уже одобрила две резолюции: «Агрессия против Украины» и «Гуманитарные последствия агрессии против Украины».