Пилот, сбивший пять «Шахидов» и две крылатые ракеты, катапультировался в Винницкой области. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил.

Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136».

В этот день пилот уже уничтожил пять «шахидов»: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и… катапультировался.

Причины аварии устанавливаются.

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Напомним, из-за увеличения применения Россией иранских дронов-камикадзе, воздушные тревоги могут продолжаться дольше.