Чем более дерзок и жесток российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине - одна из самых весомых гуманитарных задач.

Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский.

— Сегодня состоялось очередное заседание в формате оборонного «Рамштайна». Довольно продуктивное. Прежде обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба – это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей, – сказал Президент.

Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства для эффективной защиты в воздухе.

Он добавил, что есть положительные новости из оборонного Рамштайна, связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией.

Также Президент отметил бойцов Воздушных Сил на южном направлении, где, в частности, сбиты четыре российских ударных вертолета и более десяти ударных беспилотников иранского производства.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы ПВО так быстро, как их смогут доставить.