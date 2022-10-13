Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Соответствующую резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» поддержали 99 делегатов, один воздержался.
Согласно документу, российский режим — террористический.
Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.
Важнейшие пункты резолюции:
Напомним, Генеральная ассамблея ООН 12 октября поддержала резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.
Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Соответствующую резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» поддержали 99 делегатов, один воздержался.
Согласно документу, российский режим — террористический.
Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.
Важнейшие пункты резолюции:
Напомним, Генеральная ассамблея ООН 12 октября поддержала резолюцию о непризнании псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.