Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что нет риска, что у западных союзников не закончится оружие для поддержки Украины.

Об этом сообщает BBC.

По словам британского министра, «в отличие от России, которая уже изолировала себя», Запад может «перестроить или даже создать новую цепочку поставок, чем мы сейчас и занимаемся».

На вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине, Уоллес сказал, что не будет догадываться, но добавил, что члены оборонного альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность ко всему, с чем бы мы ни столкнулись.

Напомним, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.