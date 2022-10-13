Министерство иностранных дел Украины призвало западных партнеров предупредить РФ о невозможности снятия санкций против Москвы или перезапуске Северного потока-2. По их данным, Кремль планирует диверсию на турецком потоке.

В комментарии прессслужбы МИД сообщается, что ранее Россия без успеха пыталась склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятию санкций с помощью энергетического шантажа, поэтому российский диктатор Владимир Путин решил перейти от шантажа к терроризму, пишет НВ.

«Его цель – разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте Северный поток-2, потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников», – считают в МИД.

В МИД добавили, что Украина регулярно сообщает иностранным партнерам о возможных диверсиях России, направленных на разрушение альтернативных путей поставок энергоносителей, а президент Украины Владимир Зеленский ранее публично предупредил о подготовке РФ к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры.

«У нас также есть данные о возможных аналогичных планах России по Турецкому потоку», — утверждают в министерстве иностранных дел.

Киев отверг обвинения Москвы в том, что он якобы причастен к планированию или совершению каких-либо действий против энергетической инфраструктуры, называл это «информационным прикрытием злонамеренных планов самой России».

«Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм – это занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска Северного потока-2 или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях», - пишут в МИД..

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что «некие силы» пытались взорвать газопровод Турецкий поток, несколько человек арестованы.

26 сентября в результате взрывов были разрушены газопроводы Северный поток-1,2.

При этом эксплуатацию Северного потока-1 «Газпром» прекратил под вымышленными поводами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нити газопроводов уже никогда не смогут использоваться. Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании. Премьер-министр Швеции заявила, что РФ к расследованию допущено не будет.

В подрыве Северных потоков Путин сначала обвинил «англосаксов», но 12 октября российский диктатор заявил, что «главными бенефициарами диверсий на Северный потоках» стали США, Польша и Украина.

Параллельно с этим Путин предложил перенаправить поставки газа в Европу, который уже невозможно поставлять по Северному маршруту, через Турцию.

Газопровод Турецкий поток связывает Анапский район Краснодарского края РФ по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его протяженность составляет около 1100 км, мощность двух нитей – 31,5 млрд кубометров в год.