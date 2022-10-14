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В России есть по меньшей мере четыре армии, не подчиняющиеся друг другу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам.
— Я могу сказать, что у (скандального главы Чечни) Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, не находящейся в подчинении армии, условно, (министра обороны РФ) Шойгу. У (владельца ППК «Вагнера») Пригожина есть своя собственная армия. У (руководителя Росгвардии) Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно в Шойге. Как они будут между собой коммуникировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать, – рассказал Алексей Данилов.
По его мнению, эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. В частности, секретарь СНБО уверен: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории России – это только вопрос времени.
Ранее российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что среди «башен Кремля» появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в том числе министра обороны Шойгу и секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.
В эту группу входят глава Чечни Рамзан Кадыров, олигарх, владелец ППК «Вагнера» Евгений Пригожин, глава Росгвардии Виктор Золотов и первый заместитель главы Администрации Путина Сергей Кириенко.
Публичный «наезд» главы Чечни Кадырова и владельца ПИК «Вагнера» Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.
Эксперт Олег Жданов, в отличие от Пономарева, говорил о существовании противоречий между Золотовым и Кадыровым.
Яркий намек Гиркина Пригожина, которого могут убить, тоже подтверждает эту версию. Гиркина связывают с ФСБ (именно из-за этого террориста не наказывают за критику военного командования РФ). А ФСБ тоже «воюет» с Минобороны и Генштабом, против которого якобы выступает тандем Пригожин-Кадыров.
В России есть по меньшей мере четыре армии, не подчиняющиеся друг другу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам.
— Я могу сказать, что у (скандального главы Чечни) Кадырова есть своя собственная армия. Этот человек владеет собственной армией, не находящейся в подчинении армии, условно, (министра обороны РФ) Шойгу. У (владельца ППК «Вагнера») Пригожина есть своя собственная армия. У (руководителя Росгвардии) Золотова есть своя собственная армия. И есть армия, которая есть непосредственно в Шойге. Как они будут между собой коммуникировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать, – рассказал Алексей Данилов.
По его мнению, эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. В частности, секретарь СНБО уверен: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории России – это только вопрос времени.
Ранее российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что среди «башен Кремля» появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в том числе министра обороны Шойгу и секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.
В эту группу входят глава Чечни Рамзан Кадыров, олигарх, владелец ППК «Вагнера» Евгений Пригожин, глава Росгвардии Виктор Золотов и первый заместитель главы Администрации Путина Сергей Кириенко.
Публичный «наезд» главы Чечни Кадырова и владельца ПИК «Вагнера» Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.
Эксперт Олег Жданов, в отличие от Пономарева, говорил о существовании противоречий между Золотовым и Кадыровым.
Яркий намек Гиркина Пригожина, которого могут убить, тоже подтверждает эту версию. Гиркина связывают с ФСБ (именно из-за этого террориста не наказывают за критику военного командования РФ). А ФСБ тоже «воюет» с Минобороны и Генштабом, против которого якобы выступает тандем Пригожин-Кадыров.