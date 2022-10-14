Граждане Украины старше 18 лет, потерявшие свои документы, смогут вернуться из-за границы при наличии свидетельства о рождении.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Таких людей идентифицируют впоследствии уже на территории Украины. Граждане Украины до 18 лет тоже могут вернуться в страну при наличии свидетельства о рождении, а Государственная пограничная служба самостоятельно внесет данные о человеке в базу.

Рабочая группа МинТОТ решила расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, чтобы упростить порядок выдачи временного удостоверения для возвращения в Украину.

Напомним, глава движения «Зе Женщины» в Николаеве Татьяна Домбровская помогает семье из временно оккупированной Херсонской области зарегистрировать новорожденного как гражданина Украины.