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Граждане Украины старше 18 лет, потерявшие свои документы, смогут вернуться из-за границы при наличии свидетельства о рождении.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Таких людей идентифицируют впоследствии уже на территории Украины. Граждане Украины до 18 лет тоже могут вернуться в страну при наличии свидетельства о рождении, а Государственная пограничная служба самостоятельно внесет данные о человеке в базу.
Рабочая группа МинТОТ решила расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, чтобы упростить порядок выдачи временного удостоверения для возвращения в Украину.
Напомним, глава движения «Зе Женщины» в Николаеве Татьяна Домбровская помогает семье из временно оккупированной Херсонской области зарегистрировать новорожденного как гражданина Украины.
Граждане Украины старше 18 лет, потерявшие свои документы, смогут вернуться из-за границы при наличии свидетельства о рождении.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Таких людей идентифицируют впоследствии уже на территории Украины. Граждане Украины до 18 лет тоже могут вернуться в страну при наличии свидетельства о рождении, а Государственная пограничная служба самостоятельно внесет данные о человеке в базу.
Рабочая группа МинТОТ решила расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, чтобы упростить порядок выдачи временного удостоверения для возвращения в Украину.
Напомним, глава движения «Зе Женщины» в Николаеве Татьяна Домбровская помогает семье из временно оккупированной Херсонской области зарегистрировать новорожденного как гражданина Украины.