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Специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», свидетельствующие о том, что повреждения могли возникнуть только вследствие применения взрывчатки.
Об этом сообщает ARD.
По данным издания, немецкие эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы работали на месте происшествия. Они спустили ко дну беспилотник, с помощью которого были сделаны снимки повреждений на трубопроводах.
В ARD отмечают, что утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют два повреждения. Неприкосновенной осталась только одна нить «Северного потока-2».
Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, «утечка могла возникнуть только вследствие взрыва».
При этом полиция уже передала снимки генеральному прокурору, который несколько дней назад приступил к расследованию по обвинению в «создании взрывного устройства» и «антиконституционном саботаже».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.
Специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», свидетельствующие о том, что повреждения могли возникнуть только вследствие применения взрывчатки.
Об этом сообщает ARD.
По данным издания, немецкие эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы работали на месте происшествия. Они спустили ко дну беспилотник, с помощью которого были сделаны снимки повреждений на трубопроводах.
В ARD отмечают, что утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют два повреждения. Неприкосновенной осталась только одна нить «Северного потока-2».
Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, «утечка могла возникнуть только вследствие взрыва».
При этом полиция уже передала снимки генеральному прокурору, который несколько дней назад приступил к расследованию по обвинению в «создании взрывного устройства» и «антиконституционном саботаже».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.