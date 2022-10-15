Специалисты сделали подводные снимки утечек газа на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», свидетельствующие о том, что повреждения могли возникнуть только вследствие применения взрывчатки.

Об этом сообщает ARD.

По данным издания, немецкие эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции и водолазы работали на месте происшествия. Они спустили ко дну беспилотник, с помощью которого были сделаны снимки повреждений на трубопроводах.

В ARD отмечают, что утечка газа составляет в диаметре 8 метров. При этом оба трубопровода имеют два повреждения. Неприкосновенной осталась только одна нить «Северного потока-2».

Источники в правительственных кругах ФРГ рассказали изданию, что, согласно выводам немецких следователей, «утечка могла возникнуть только вследствие взрыва».

При этом полиция уже передала снимки генеральному прокурору, который несколько дней назад приступил к расследованию по обвинению в «создании взрывного устройства» и «антиконституционном саботаже».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова заняться ремонтом поврежденных нитей «Северного потока», но при их дальнейшем использовании.