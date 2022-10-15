Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз.

до 30 дней в течение каждого визита гражданам Украины в Индонезию;

до 30 дней в течение 60 дней для поездок гражданам Республики Индонезия в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет об остановке действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.