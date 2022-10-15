|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца
|18:07
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет об остановке действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.
Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет об остановке действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.