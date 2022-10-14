В освобожденном Лимане (Донецкая область) следователи завершили эксгумацию тел по массовому захоронению украинских военных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника. Продолжаются работы по эксгумации еще более 120 гражданских. Полиция устанавливает происшествия погибели каждого человека.

Полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц по захоронению, расположенному рядом с могилой военных.

Всего с 29 сентября по сегодняшний день полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы по стихийным захоронениям, остальные найдены в зданиях и на улицах.

85 погибших — гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные ранения.

Полицейские усердно выясняют обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории.