На применение Россией ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием и может ликвидировать диктатора Владимира Путина лично.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

— Весь западный мир очень ясно сказал, что реакция на возможный ядерный удар России по Украине будет абсолютно сокрушительной для России. Это не будет ядерное орудие. Об этом сказали европейцы, об этом сказали США. Но эти конвенционные новейшие виды вооружения, которые есть у стран НАТО, США, стран Европы, уничтожат российскую армию на украинской территории, уничтожат Черноморский флот» , – сообщил эксперт.

— Ну и по информации от разных инсайдеров и экспертов, Путину донесли, что он под контролем, будут знать, где он находится. И там, где он будет находиться, туда также прилетит, - отметил Васильев.

Он также обратил внимание, что весь западный мир еще больше сплотился вокруг Украины и вокруг необходимой ей помощи.

— Более того, если мы посмотрим на восточный мир, который Путин и официальная РФ считают своими партнерами, все мы видели обвинительные заявления от Китая и Индии. Они также обвиняют Кремль, – добавил политический эксперт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Эксглава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США. Россия в таком случае будет уничтожена, и это будет иметь негативные последствия для самого Путина.



