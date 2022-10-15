Восемь стран, среди которых Украина, присоединились к решению Совета ЕС о введении восьмого пакета санкций против России, принятом в начале октября, за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Как передает Укринформ об этом говорится в прессрелизе Совета ЕС.

«Страны-кандидаты (в ЕС – ред.) Северная Македония, Черногория, Албания и Украина, потенциальная страна-кандидат Босния и Герцеговина и страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются ЕС» - говорится в прессрелизе.

Отмечается, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политике этому решению Совета ЕС от 6 октября.

«Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал Укринформ, 6 октября Совет ЕС достиг согласия по восьмому пакету санкций против России. Очередной пакет санкций ЕС против России включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревья, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну из Украины.