Государство сделает все, чтобы возобновить электроснабжение во всех населённых пунктах Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

- Хотя в некоторых наших городах и районах энергетики еще вынуждены по графику ущемлять поставки электричества для сохранения стабильности системы, мы делаем и сделаем все, чтобы восстановить технические возможности для поставок, - сказал Президент.

Он добавил, что также в освобожденных районах в Харьковской, Херсонской, Донецкой (в Лимане, в Святогорске) власть работает над возвратом порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно.

В частности, уже начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города снова имеют в домах газ. Только за 14 октября подключено к газоснабжению более трех тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области. Продолжаются работы и в других направлениях.

Президент поблагодарил всех, кто оперативно ликвидирует последствия российских террористических ударов: энергетики, работники ГСЧС, коммунальные службы и местные власти, строители, работники Национальной полиции, чиновники, которые координируют процесс восстановления.

Утром 15 октября россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Киевщины.

Укрэнерго предупредило о возможных аварийных отключениях из-за удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.