Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что зимой российским оккупантам будет сложнее, чем ВСУ.

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

— Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-нибудь научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут сложнее, чем для атакующих украинских сил, – заявил Бен Ходжес.

Он отметил, что за плечами ВСУ «стоит украинский народ», в то время как у российских мобилизованных нет опыта и хорошего обмундирования.

— Все будут при определенных погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовлена и эффективна накануне зимы, – заявил он.

Напомним, Литва передаст Украине зимнюю форму примерно на 2 миллиона евро. В общей сложности этого хватит на 25 тысяч украинских военных.