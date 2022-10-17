В Великобританию привезли ракету, которая отправится в первую в истории орбитальную миссию с территории Соединенного Королевства.

Об этом пишет BBC.

Космический аппарат LauncherOne компании Virgin Orbit прибыл из Калифорнии в британский город Ньюквэй, графство Корнуолл. В настоящее время ракета готовится к полету в космос, который, вероятно, состоится в ноябре 2022 года.

Запуск компании Virgin Orbit в Великобритании станет первым за пределами США. До этого все ее миссии стартовали из Соединенных Штатов – от побережья Калифорнии, над Тихим океаном.

Участники британской миссии: космодром, Virgin Orbit и производители спутников — до сих пор ждут эксплуатационных лицензий от Управления гражданской авиации. Это правительственное учреждение отвечает за регулирование коммерческих космических полетов в Великобритании. Она должна выдать документы в течение следующей недели.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск заявил, что дальше будет финансировать услуги Starlink в Украине.