Министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тысяч российских военных.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter.

По его словам, первые эшелоны с входящими в состав группировки российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь.

— Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тысяч человек, – написал он.

Более подробную информацию, по словам помощника министра, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.

Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.

Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск .

В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».