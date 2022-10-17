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Министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тысяч российских военных.
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter.
По его словам, первые эшелоны с входящими в состав группировки российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь.
— Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тысяч человек, – написал он.
Более подробную информацию, по словам помощника министра, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск .
В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».
Министерство обороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тысяч российских военных.
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter.
По его словам, первые эшелоны с входящими в состав группировки российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь.
— Передислокация займет несколько дней. Общая численность будет составлять чуть менее 9 тысяч человек, – написал он.
Более подробную информацию, по словам помощника министра, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск .
В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».