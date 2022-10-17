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В Заводском районе Николаева завершают ремонт кровли дома по улице Крылова, в которую в июне попала российская ракета.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он добавил, что в нем заменили обрешетку, крышу перекрыли шифером, пока монтируют водосточную систему.
— Российская ракета разорвалась во дворе этого дома в июне. Тогда взрывом уничтожило все многоэтажки вокруг. Постепенно наши строительные бригады забили поврежденные окна, также продолжается ремонт кровли еще в трех окрестных домах, – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома по адресу Крылова, 6 в Николаеве, который остался без крыши во время ракетного удара 17 июня, вынуждены походить деньги на ее ремонт.
В Заводском районе Николаева завершают ремонт кровли дома по улице Крылова, в которую в июне попала российская ракета.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он добавил, что в нем заменили обрешетку, крышу перекрыли шифером, пока монтируют водосточную систему.
— Российская ракета разорвалась во дворе этого дома в июне. Тогда взрывом уничтожило все многоэтажки вокруг. Постепенно наши строительные бригады забили поврежденные окна, также продолжается ремонт кровли еще в трех окрестных домах, – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома по адресу Крылова, 6 в Николаеве, который остался без крыши во время ракетного удара 17 июня, вынуждены походить деньги на ее ремонт.