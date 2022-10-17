За ночь ВСУ выполнили около 120 огневых задач, в том числе по району сосредоточения врага и техники на юге Николаевского района.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Потери, которые понес враг в течение ночи в живой силе и технике, дознаются.

В общем, как говорят в командовании, обстановка в южнобузской операционной зоне сложна, но уверенно контролируется Силами обороны.

— Враг продолжает наносить ракетные удары, главным образом, с целью нарушения энергетической системы и разрушения промышленных объектов, – говорится в сообщении.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на содержании захваченных территорий, ведут активную оборону вдоль всей линии столкновения, добавляют там: «В течение ночи продолжало огненное влияние по районам сосредоточения наших подразделений, прилегающих к линии фронта по территориям и тыловым районам».

Напомним, силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.