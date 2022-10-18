Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.

Законопроект поддержали 309 нардепов, его ожидает дальнейшее рассмотрение во втором чтении, сообщается на сайте ВРУ.

В документе предлагают проверять знания людей, которые собираются получить гражданство, экзаменами по основам Конституции и истории Украины, а также по украинскому языку.

- Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года российской федерации на территорию Украины внесло коррективы отношения государства к институту гражданства, - говорится в пояснительной записке.

Такие экзамены, согласно законопроекту, придется сдавать и тем, кто получил гражданство недавно, в частности, их нужно будет сдать в течение двух лет с момента получения гражданства.

В законе также предусмотрено избегание таких экзаменов для людей, имеющих выдающиеся заслуги перед страной, или предоставление гражданства которым представляет государственный интерес для Украины.

В документе приводит пример, что это могут быть военные, которые служат по контракту в ВСУ.

Также от сдачи экзаменов освобождаются дети и люди, имеющие стойкие психические или интеллектуальные нарушения.

Кроме того, депутаты предлагают обновить основания для потери гражданства Украины, в частности из-за неудовлетворительного результата тестов или же отказа прекратить гражданство другой страны.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к депутатам местных советов с призывом принять региональные программы содействия внедрению украинского языка.