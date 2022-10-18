|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця:
|18:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|07:24
|Захід сонця
|18:01
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.
Законопроект поддержали 309 нардепов, его ожидает дальнейшее рассмотрение во втором чтении, сообщается на сайте ВРУ.
В документе предлагают проверять знания людей, которые собираются получить гражданство, экзаменами по основам Конституции и истории Украины, а также по украинскому языку.
- Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года российской федерации на территорию Украины внесло коррективы отношения государства к институту гражданства, - говорится в пояснительной записке.
Такие экзамены, согласно законопроекту, придется сдавать и тем, кто получил гражданство недавно, в частности, их нужно будет сдать в течение двух лет с момента получения гражданства.
В законе также предусмотрено избегание таких экзаменов для людей, имеющих выдающиеся заслуги перед страной, или предоставление гражданства которым представляет государственный интерес для Украины.
В документе приводит пример, что это могут быть военные, которые служат по контракту в ВСУ.
Также от сдачи экзаменов освобождаются дети и люди, имеющие стойкие психические или интеллектуальные нарушения.
Кроме того, депутаты предлагают обновить основания для потери гражданства Украины, в частности из-за неудовлетворительного результата тестов или же отказа прекратить гражданство другой страны.
Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к депутатам местных советов с призывом принять региональные программы содействия внедрению украинского языка.
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №7606, в котором предлагают ввести обязательные экзамены для иностранцев при получении гражданства Украины.
Законопроект поддержали 309 нардепов, его ожидает дальнейшее рассмотрение во втором чтении, сообщается на сайте ВРУ.
В документе предлагают проверять знания людей, которые собираются получить гражданство, экзаменами по основам Конституции и истории Украины, а также по украинскому языку.
- Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года российской федерации на территорию Украины внесло коррективы отношения государства к институту гражданства, - говорится в пояснительной записке.
Такие экзамены, согласно законопроекту, придется сдавать и тем, кто получил гражданство недавно, в частности, их нужно будет сдать в течение двух лет с момента получения гражданства.
В законе также предусмотрено избегание таких экзаменов для людей, имеющих выдающиеся заслуги перед страной, или предоставление гражданства которым представляет государственный интерес для Украины.
В документе приводит пример, что это могут быть военные, которые служат по контракту в ВСУ.
Также от сдачи экзаменов освобождаются дети и люди, имеющие стойкие психические или интеллектуальные нарушения.
Кроме того, депутаты предлагают обновить основания для потери гражданства Украины, в частности из-за неудовлетворительного результата тестов или же отказа прекратить гражданство другой страны.
Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к депутатам местных советов с призывом принять региональные программы содействия внедрению украинского языка.