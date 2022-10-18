Петиция о запрещении россиянам проводить культурную деятельность в Украине на сайте Офиса президента набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Автором петиции была Анастасия Клименко, а на сайте ОП она появилась 15 августа, пишет «Бабель» .

— Сегодня, мы, творческое сообщество, актеры кино и театра, продюсеры, режиссеры, представители культурного сектора, держим оборону на культурном фронте и ставим перед собой цель построения целостного и ценностного украинского культурного пространства. Учитывая преступления России против украинского народа, мы не видим никакой возможности какого-либо дальнейшего сотрудничества в культурном, кино- и театральном секторах и наоборот видим необходимость увеличения украинского контента на телевидении, в театрах, на радио и в сфере кинематографа, — отметила она.

Петиция требует запретить гражданам Российской Федерации в Украине осуществлять любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом. Также хотят запретить трансляцию любого телевизионного и киноконтента, созданного в России или при участии россиян.

Напомним, крымская молодежь начала все чаще исполнять украинские песни даже во время официальных мероприятий. Речь идет, в частности, о композициях авторства украинских исполнителей, открыто говорящих о военных преступлениях России, ведущей захватническую войну в Украине.