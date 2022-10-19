Несмотря на войну, Министерство здравоохранения Украины продолжает работать над усовершенствованием образовательного процесса в учреждениях высшего медицинского образования (ОПО) и, в частности, созданием современных многопрофильных университетских больниц при каждом медицинском высшем.

Ведь такие больницы являются современными учебно-научно-клиническими центрами, где студенты и интерны могут эффективнее овладевать практическими навыками и повышать свою компетенцию.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время совещания с руководителями структурных подразделений Министерства, сообщает пресс-служба Правительства.

— Сегодня одним из важных направлений нашей работы является создание мощных университетских больниц, где каждый студент, интерн и медик сможет совершенствовать свои профессиональные навыки и делать процесс лечения более эффективным для пациентов. Именно поэтому создание таких клинических баз для будущих врачей требуется время. Поскольку функционирование клиник — это стратегия развития высшего медицинского образования и его будущее. Ни один университет не сможет успешно развиваться и готовить конкурентных специалистов, если у него отсутствует собственная клиническая база обучения. Университетская больница — это, прежде всего, мощное, большое и многопрофильное учреждение, создающее возможности для качественного обучения и исследований. Поэтому позиция Минздрава остается неизменной, и мы будем работать в этом направлении, - сказал Виктор Ляшко.

Также в ходе совещания собравшиеся заслушали руководителя государственного учреждения «Специализированная многопрофильная больница № 1 Минздрава Украины» (город Днепр), по результатам чего было принято решение разработать механизм его перехода в университетскую больницу в структуре Днепровского государственного медицинского университета (ГГМУ). По словам Министра здравоохранения, больница нуждается в существенной модернизации и усилении материально-технической базы.

В ближайшее время Минздрав наработает стратегию и план эффективной передачи больницы под управление ГГМУ. Такая университетская больница станет не только клинической базой подготовки студентов и интернов, но и будет оказывать специализированную медицинскую помощь, получив дополнительное финансирование путем подписания договора с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, что на сегодняшний день вопрос создания университетских больниц можно решить путем передачи медицинским университетам коммунальных или ведомственных больниц. Одним из возможных механизмов, позволяющих это сделать, является Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения» от 15 декабря 2021 года, которым установлена такая организационно-правовая форму как государственное некоммерческое предприятие