Правительство приняло постановление об особенностях проведения публичных закупок во время военного положения. Теперь закупки можно будет проводить в системе Prozorro по новой процедуре. При этом существенно расширяются рамки использования каталогов Prozorro Market.

Согласно постановлению, в системе Prozorro возникает процедура открытых торгов с особенностями. Процедура предусматривает сокращение сроков проведения полноценных тендеров в Prozorro, что позволит заказчикам проходить закупки вдвое быстрее, чем раньше.

Кроме того, правительство сняло ряд ограничений, которые влияли на успешность проведения торгов. Среди прочего, тендер в Prozorro может быть проведен с предложением только от одного участника (а не минимум двух, как раньше), что должно повысить количество успешных закупок в электронной системе, оставляя при этом возможность открытой конкуренции на торгах.

Кроме того, были сняты ограничения по повышению цены за единицу закупки в 10% в случае колебания цен на рынке. Это позволит не расторгать договоры в случае существенного изменения цены на рынке и не проводить новые торги.

Постановление позволяет максимально использовать преимущества Prozorro Market. Так, снимаются ограничения по максимальной сумме закупки в каталогах. Так что закупщики смогут почти в неограниченном количестве покупать типовые товары (горючее, электроэнергию, продукты питания, лекарства и медизделия и т.д.) по принципу электронного магазина или используя запрос ценовых предложений. Такой шаг значительно снизит административную нагрузку на закупщиков.

Кроме того, новое постановление вводит новые пороги для обязательного закупок у Prozorro. Для закупок товаров и услуг открытые торги по особенностям необходимо будет проводить, если стоимость закупок равна или превышает 100 тыс. грн; для услуг по текущему ремонту – 200 тыс. грн; работ - 1,5 млн грн.

Использование открытых процедур для большего числа закупок позволит повысить прозрачность тендеров и конкуренцию на торгах, а значит, поможет более эффективно тратить бюджетные средства во время военного положения.

В то же время, проведение открытых торгов по новой процедуре предусматривает возможность для поставщиков обжалования условий и результата тендера в Антимонопольном комитете. Инструмент обжалования будет стимулировать честную конкуренцию даже в столь непростое время, ведь поставщики смогут защищать свои права.

При этом постановление учитывает особенности и ограничения проведения закупок во время военного положения. Да, оставляет большой перечень оснований для заключения прямых договоров для насущных и оборонных нужд: в таком случае достаточно будет отчитаться о заключенном договоре (от 50 тыс. грн) в системе Prozorro. При этом чувствительную информацию о местоположении или местонахождении заказчика и поставщика можно скрыть. Также утверждается запрет на закупку товаров и услуг с поставщиками, связанными с Россией и Белоруссией.

Даже в этих непростых условиях система публичных закупок гибко реагирует на потребности закупщиков и поставщиков. Обновление условий проведения закупок во время военного положения позволит более эффективно использовать бюджетные средства, что крайне важно в текущих условиях.

Кроме того, мы значительно упрощаем работу покупателям, внедряя упрощенные процедуры и расширяя возможности использования Prozorro Market. Поставщики также получают больше инструментов и возможностей для честной конкуренции на тендерах, в конце концов Prozorro Market может стать для них очень эффективным инструментом продаж.

Таким образом, обновленные правила проведения закупок не только упрощают и ускоряют работу закупщиков, но и будут стимулировать развитие украинского бизнеса в этих непростых условиях”, - подчеркнула заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

В рамках внедрения Постановления Министерство экономики Украины, Департамент регулирования публичных закупок, ГП «Прозорро» проведут ряд разъяснительных мероприятий для всех участников процесса закупок: закупщиков, поставщиков, представителей электронных площадок.

Напомним, что 10 сентября вступил в силу Закон №2526, предоставивший Кабмину право устанавливать особенности проведения публичных закупок во время военного положения и в течение 90 дней после его прекращения.