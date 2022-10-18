Факт обращения Российской Федерации в Иран о получении дронов-камикадзе свидетельствует о том, что кремль признает свое военно-политическое банкротство.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

— Должны помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: «Стратегически это им все равно ничем не поможет. Лишь дополнительно доказывает миру, что Россия – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в своих сообщников в терроре еще кого-то».

Владимир Зеленский заверил, что украинские власти обязательно обеспечат ответную международную реакцию по этому поводу.

— Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предварительные их расчеты. 237 дней этой войны доказывают, что мы можем найти ответ на любые угрозы. Если действуем вместе – все украинцы и народы свободного мира, – подчеркнул глава Украинского государства.

Официальные лица США в августе заявляли, что Иран предоставил Российской Федерации партию дронов-камикадзе. Такими беспилотниками Россия практически каждый день терроризирует украинские города.

Украинские власти призывают мировое сообщество предоставить нашей стране больше систем противовоздушной обороны для защиты от иранских дронов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном из-за того, что эта страна поставляет России дроны-камикадзе.