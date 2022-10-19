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Об этом он сообщил во время видеообращения во вторник, передает корреспондент Укринформа.
— Сегодня (18 октября – прим.) у меня было много совещаний и коммуникации по восстановлению инфраструктуры. Завтра (19 октября – прим.) запланировано еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Прорабатываем все возможные сценарии, – отметил Президент.
С 10 по 18 октября 408 объектов инфраструктуры подверглись атакам со стороны российской федерации и разрушений, из них более 45 объектов энергоинфраструктуры. Повреждены также 180 жилых домов.
Об этом он сообщил во время видеообращения во вторник, передает корреспондент Укринформа.
— Сегодня (18 октября – прим.) у меня было много совещаний и коммуникации по восстановлению инфраструктуры. Завтра (19 октября – прим.) запланировано еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Прорабатываем все возможные сценарии, – отметил Президент.
С 10 по 18 октября 408 объектов инфраструктуры подверглись атакам со стороны российской федерации и разрушений, из них более 45 объектов энергоинфраструктуры. Повреждены также 180 жилых домов.