Президент Владимир Зеленский в среду, 19 октября, проведет совещание по энергетической ситуации в Украине.

Об этом он сообщил во время видеообращения во вторник, передает корреспондент Укринформа.

— Сегодня (18 октября – прим.) у меня было много совещаний и коммуникации по восстановлению инфраструктуры. Завтра (19 октября – прим.) запланировано еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Прорабатываем все возможные сценарии, – отметил Президент.

С 10 по 18 октября 408 объектов инфраструктуры подверглись атакам со стороны российской федерации и разрушений, из них более 45 объектов энергоинфраструктуры. Повреждены также 180 жилых домов.