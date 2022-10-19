Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения.

Об этом он сообщил в телеграмме.

Владимир Зеленский отметил, что во время совещания были обсуждены необходимые шаги по ликвидации последствий выведения из строя энергосистемы Украины.

- Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, силы ПВО сегодня, 19 октября, сбили 4 из 6 крылатых ракет и 10 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».