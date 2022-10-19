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Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения.
Об этом он сообщил в телеграмме.
Владимир Зеленский отметил, что во время совещания были обсуждены необходимые шаги по ликвидации последствий выведения из строя энергосистемы Украины.
- Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщалось, силы ПВО сегодня, 19 октября, сбили 4 из 6 крылатых ракет и 10 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения.
Об этом он сообщил в телеграмме.
Владимир Зеленский отметил, что во время совещания были обсуждены необходимые шаги по ликвидации последствий выведения из строя энергосистемы Украины.
- Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщалось, силы ПВО сегодня, 19 октября, сбили 4 из 6 крылатых ракет и 10 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».