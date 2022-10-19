Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Греция начала поставки боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом, информирует в Facebook МИД Украины.

— Не скрою, особенно ценим вооружения, которые Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины, – отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что БМП-1 «скоро прибудут в украинскую армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность Украины».

Напомним, Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.