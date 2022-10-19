Объявлением военного положения на временно оккупированных территориях режим Владимира Путина планирует совершить еще одно преступление, которое должно осудить мир.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter .
— Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано, – говорит он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Объявлением военного положения на временно оккупированных территориях режим Владимира Путина планирует совершить еще одно преступление, которое должно осудить мир.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter .
— Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано, – говорит он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.