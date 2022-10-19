Британское новостное агентство «Reuters» опубликовало материал о том, как на сегодняшний день живут прифронтовые села Николаевской области — Лупарево и Лиманы, которые находятся на херсонском направлении.

Публикация вышла в среду, 19 октября, пишут «НикВести».

В материале отмечается, что Лиманы и Лупарево не обошли бои, всколыхнувшие бесчисленные другие украинские села, городки и города. Села расположены вблизи российских рубежей, которые украинские войска отвергли в начале августа во время контрнаступления на Херсон.

В Лупарево есть перебои с электроснабжением, но староста села Наталья Панашей уверена, что населенный пункт «охраняют ангелы».

- Электроэнергия то включается, то выключается. Но нам хватает. И у нас есть электрик, который постоянно ремонтирует, - говорит строитель 25-летний Александр Ковасенко.

Ситуация в населенных пунктах контрастирует с частями Украины, где десятки тысяч человек потеряли свет, тепло и воду, поскольку Россия перед зимой усиливает обстрелы и обстрелы беспилотников против электростанций и другой инфраструктуры.

Иногда русские снаряды бьют по деревням. Во вторник в Лиманах был слышен грохот от далекого артиллерийского огня, когда волонтеры из Николаева передавали продовольствие и другую гуманитарную помощь в здание, где размещены рабочий кабинет Наталии Панашей и сельская библиотека.

Одну сторону здания и часть крыши разбило этим летом российским снарядом.

— Этому зданию 260 лет. Она пережила последнюю войну, – рассказывала Панашей о Второй мировой войне, осматривая завалы. – В этом здании немцы имели командный пункт, и здание уцелело.

Волонтеры также доставили буржуйки в церковь и дома, стоящие вдоль грунтовых дорог, проходящих через Лиманы и Лупарево. Печи, профинансированные за счет иностранных пожертвований, воплощают опасения крестьян относительно того, что с приходом зимы они останутся без электроэнергии и газа.

– Газ у нас еще есть. Пока газ есть, есть шанс. Но если газ перекроют, то будет целая цепочка проблем, - сказала Наталья Панашей.

Предыдущие бои оставили деревни без света и воды, что привело к отъезду большей части жителей. Из 4 тысяч жителей Лиманов осталось 216, а в Лупарево 36 от 1200 жителей. Три недели назад украинские войска возобновили электроэнергию в селах из-за кабеля, который они проложили в отдаленную фабрику, говорят крестьяне. Это означало, что они могли включить колодцевые насосы.

— Многие выехали, но многие начали возвращаться, — рассказала 61-летняя Татьяна Гук, медсестра на пенсии, которая живет в Лупарево и помогала лечить раненых и украинских военных.

Но для Натальи Панашей наличие электроснабжения – это «палка с двумя концами».

Три неработающие ветряные мельницы стоят за пределами села, их лопасти простаивают под осенним ветром, поднимающимся с лимана. Панашей не хочет, чтобы они снова работали, по крайней мере, до конца войны.

Во время ночных боев этим летом крестьяне погасили свет перед тем, как скрыться в своих домах или в общественных бункерах. Но на башнях непрерывно мигали красные сигнальные огни, показывая российским стрелкам точки прицеливания, рассказала Наталья Панашей. Именно поэтому, уверена она, деревни попали под обстрел.