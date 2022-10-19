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Британское новостное агентство «Reuters» опубликовало материал о том, как на сегодняшний день живут прифронтовые села Николаевской области — Лупарево и Лиманы, которые находятся на херсонском направлении.
Публикация вышла в среду, 19 октября, пишут «НикВести».
В материале отмечается, что Лиманы и Лупарево не обошли бои, всколыхнувшие бесчисленные другие украинские села, городки и города. Села расположены вблизи российских рубежей, которые украинские войска отвергли в начале августа во время контрнаступления на Херсон.
В Лупарево есть перебои с электроснабжением, но староста села Наталья Панашей уверена, что населенный пункт «охраняют ангелы».
- Электроэнергия то включается, то выключается. Но нам хватает. И у нас есть электрик, который постоянно ремонтирует, - говорит строитель 25-летний Александр Ковасенко.
Ситуация в населенных пунктах контрастирует с частями Украины, где десятки тысяч человек потеряли свет, тепло и воду, поскольку Россия перед зимой усиливает обстрелы и обстрелы беспилотников против электростанций и другой инфраструктуры.
Иногда русские снаряды бьют по деревням. Во вторник в Лиманах был слышен грохот от далекого артиллерийского огня, когда волонтеры из Николаева передавали продовольствие и другую гуманитарную помощь в здание, где размещены рабочий кабинет Наталии Панашей и сельская библиотека.
Одну сторону здания и часть крыши разбило этим летом российским снарядом.
— Этому зданию 260 лет. Она пережила последнюю войну, – рассказывала Панашей о Второй мировой войне, осматривая завалы. – В этом здании немцы имели командный пункт, и здание уцелело.
Волонтеры также доставили буржуйки в церковь и дома, стоящие вдоль грунтовых дорог, проходящих через Лиманы и Лупарево. Печи, профинансированные за счет иностранных пожертвований, воплощают опасения крестьян относительно того, что с приходом зимы они останутся без электроэнергии и газа.
– Газ у нас еще есть. Пока газ есть, есть шанс. Но если газ перекроют, то будет целая цепочка проблем, - сказала Наталья Панашей.
Предыдущие бои оставили деревни без света и воды, что привело к отъезду большей части жителей. Из 4 тысяч жителей Лиманов осталось 216, а в Лупарево 36 от 1200 жителей. Три недели назад украинские войска возобновили электроэнергию в селах из-за кабеля, который они проложили в отдаленную фабрику, говорят крестьяне. Это означало, что они могли включить колодцевые насосы.
— Многие выехали, но многие начали возвращаться, — рассказала 61-летняя Татьяна Гук, медсестра на пенсии, которая живет в Лупарево и помогала лечить раненых и украинских военных.
Но для Натальи Панашей наличие электроснабжения – это «палка с двумя концами».
Три неработающие ветряные мельницы стоят за пределами села, их лопасти простаивают под осенним ветром, поднимающимся с лимана. Панашей не хочет, чтобы они снова работали, по крайней мере, до конца войны.
Во время ночных боев этим летом крестьяне погасили свет перед тем, как скрыться в своих домах или в общественных бункерах. Но на башнях непрерывно мигали красные сигнальные огни, показывая российским стрелкам точки прицеливания, рассказала Наталья Панашей. Именно поэтому, уверена она, деревни попали под обстрел.
Британское новостное агентство «Reuters» опубликовало материал о том, как на сегодняшний день живут прифронтовые села Николаевской области — Лупарево и Лиманы, которые находятся на херсонском направлении.
Публикация вышла в среду, 19 октября, пишут «НикВести».
В материале отмечается, что Лиманы и Лупарево не обошли бои, всколыхнувшие бесчисленные другие украинские села, городки и города. Села расположены вблизи российских рубежей, которые украинские войска отвергли в начале августа во время контрнаступления на Херсон.
В Лупарево есть перебои с электроснабжением, но староста села Наталья Панашей уверена, что населенный пункт «охраняют ангелы».
- Электроэнергия то включается, то выключается. Но нам хватает. И у нас есть электрик, который постоянно ремонтирует, - говорит строитель 25-летний Александр Ковасенко.
Ситуация в населенных пунктах контрастирует с частями Украины, где десятки тысяч человек потеряли свет, тепло и воду, поскольку Россия перед зимой усиливает обстрелы и обстрелы беспилотников против электростанций и другой инфраструктуры.
Иногда русские снаряды бьют по деревням. Во вторник в Лиманах был слышен грохот от далекого артиллерийского огня, когда волонтеры из Николаева передавали продовольствие и другую гуманитарную помощь в здание, где размещены рабочий кабинет Наталии Панашей и сельская библиотека.
Одну сторону здания и часть крыши разбило этим летом российским снарядом.
— Этому зданию 260 лет. Она пережила последнюю войну, – рассказывала Панашей о Второй мировой войне, осматривая завалы. – В этом здании немцы имели командный пункт, и здание уцелело.
Волонтеры также доставили буржуйки в церковь и дома, стоящие вдоль грунтовых дорог, проходящих через Лиманы и Лупарево. Печи, профинансированные за счет иностранных пожертвований, воплощают опасения крестьян относительно того, что с приходом зимы они останутся без электроэнергии и газа.
– Газ у нас еще есть. Пока газ есть, есть шанс. Но если газ перекроют, то будет целая цепочка проблем, - сказала Наталья Панашей.
Предыдущие бои оставили деревни без света и воды, что привело к отъезду большей части жителей. Из 4 тысяч жителей Лиманов осталось 216, а в Лупарево 36 от 1200 жителей. Три недели назад украинские войска возобновили электроэнергию в селах из-за кабеля, который они проложили в отдаленную фабрику, говорят крестьяне. Это означало, что они могли включить колодцевые насосы.
— Многие выехали, но многие начали возвращаться, — рассказала 61-летняя Татьяна Гук, медсестра на пенсии, которая живет в Лупарево и помогала лечить раненых и украинских военных.
Но для Натальи Панашей наличие электроснабжения – это «палка с двумя концами».
Три неработающие ветряные мельницы стоят за пределами села, их лопасти простаивают под осенним ветром, поднимающимся с лимана. Панашей не хочет, чтобы они снова работали, по крайней мере, до конца войны.
Во время ночных боев этим летом крестьяне погасили свет перед тем, как скрыться в своих домах или в общественных бункерах. Но на башнях непрерывно мигали красные сигнальные огни, показывая российским стрелкам точки прицеливания, рассказала Наталья Панашей. Именно поэтому, уверена она, деревни попали под обстрел.