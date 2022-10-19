Фото: Николаевэлектротранс

В Николаеве с завтрашнего дня, 20 октября, на 60% будет уменьшено количество электротранспорта на маршрутах. Также будут выключены светофоры.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он также призвал николаевцев экономить электроэнергию.

«Учтите эту информацию при планировании своих поездок. Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Также просьба ко всем – завтра с 7:00 до 23:00 максимально уменьшить потребление электроэнергии», - написал Александр Сенкевич.

На коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс» отметили также, что транспорт будет работать по всем маршрутам города, несмотря на все сложности.

«Просим всех наших пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. Сегодня нашу страну можно поддержать, уменьшив потребление электроэнергии. Поэтому совместными усилиями и выдержкой приближаем нашу победу», - говорится в сообщении КП.

Вместе с тем, «Укрэнерго» сообщило о том, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно и в какое время будут отключения — советуют смотреть на сайтах операторов. Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.

«Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны. После атаки 10 октября мы возобновили энергоснабжение через 2 дня. С 13 октября диспетчерский центр «Укрэнерго» не применял графики принудительных ограничений. Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансированно», - говорится в сообщении.

Указывается, что причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе.

Отметим, что на 22:10 на сайте Николаевоблэнерго отсутствует информация о запланированных отключениях электроснабжения на территории Николаевской области.

Накануне мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к горожанам с просьбой позаботиться о том, чтобы иметь недельный запас питьевой воды и пищи на случай отсутствия электро- и водоснабжения из-за российских атак.