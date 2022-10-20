Итальянское издание LaPresse в среду опубликовало очередную аудиозапись лидера партии «Вперед, Италия!» и многолетний премьер-министр Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Европейская правда.

На опубликованной аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с Россией в 2014 году.

— Дело было такое: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя вновь республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор чертовски и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, которые достигли, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших, – сказал он.

Далее политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский «утраивает атаки на две республики», что заставляет вожаков террористических «ЛДНР» обратиться к Владимиру Путину.

— Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться назад, – говорит экспрем Италии.

Далее Берлускони говорит о «непредсказуемом сопротивлении украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада».

— И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине, – заключает он.

Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, не являющихся «настоящими лидерами», в отличие от него, и призывает к «сильному вмешательству» в войну в Украине.

Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий позвонившего ему телеканала La7 сказал: тот попросил вписать его слова «в более общий дискурс, который был учетом общей обеспокоенности», «климатом, который создался в отношениях между Россией, Европой и Западом».

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так:

Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям».

Напомним, это не первое скандальное заявление лидера «Вперед, Италия!», посвященное вторжению России в Украину.

Выступая в эфире телеканала Rai в преддверии выборов, Берлускони, известный дружбой с президентом РФ, сказал, что к войне против Украины «Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры», а целью вторжения было вроде бы образовать в Киеве правительство «достойных людей».