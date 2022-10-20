Поддержка Украины, которую обеспечивает сейчас администрация США, останется незыблемой при любой политической конфигурации, которая сложится в Конгрессе после выборов.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Пател, передает Укринформ.

«Наша преданность украинским партнерам не просто непоколебима, она железная. И мы будем продолжать принимать меры и делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы защитить себя, защитить свою территориальную целостность», - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможные позиции для Украины за столом переговоров, хотя бы этот переговорный процесс начался бы.

Пател также проинформировал, что Госдепартамент регулярно контактирует с Конгрессом по вопросам, связанным с внешней политикой и национальной безопасностью – как с демократическим большинством, так и с республиканским меньшинством.

8 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых нынешняя конфигурация большинства демократов в обеих палатах может измениться.