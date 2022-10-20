Турецкий международный фонд помощи развитию Голубого Полумесяца «ИВС» подписал с Кобливской громадой Меморандум о строительстве клинической амбулатории.

Переговоры о предстоящем сотрудничестве проводил депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков вместе с первым заместителем начальника Николаевской ОВА Георгием Решетиловым, сообщили в пресс-службе партии.

— Мы максимально способствовали тому, чтобы фонд реализовал значимый проект именно в Николаевской области. Когда турецкая сторона обратилась в Николаевскую ОВА с предложением строительства амбулатории, мы предложили строительство на территории Коблевской громады, - рассказал Рамиль Агабеков.

Именно Коблевскую громаду избрали, учитывая несколько аспектов, и среди них – ситуация с безопасностью. Кобливская громада находится на значительном расстоянии от зон активных боевых действий, поэтому строительство амбулатории здесь будет наиболее безопасно, насколько это возможно в условиях войны.

— Рад, что уже скоро в Коблевской громаде появится новая амбулатория. Благодарю фонд за помощь в такие сложные времена. Благодарю за сотрудничество «ИВС» Реджепа Юкера, председателя правления «Bucak Relief» Артема Булгара и Коблевского сельского председателя Владимира Паныча, — поблагодарил депутат.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Николаевщину. Пострадали Николаевский и Баштанский районы.