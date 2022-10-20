Сегодня, 20 октября, в рамках реализации «Зерновой инициативы» из порта «Южный» вышли 2 судна с 82 тысячами тонн агропродукции. В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T.

Продовольствие направляется в страны Азии и Европы, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

С момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано 8 миллионов тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.